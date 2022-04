Professionnelle reconnue de la Relation clients, du développement et de la gestion des centres de profits, experte de la Formation, Manager au charisme et leadership naturels, mes expériences à la fois fonctionnelles et opérationnelles dans différents secteurs d'activité (Banque/Assurance/Télécom/ Prévoyance) me permettent de justifier d'une maturité professionnelle certaine et reconnue.



Aujourd'hui, désireuse mettre à disposition mon expertise et mon expérience solides, de relever de nouveaux challenges et défis tout en continuant à développer mes compétences, je reste à l'écoute de toute nouvelle opportunité professionnelle.





Vous pouvez me contacter directement sur : jessica.zenou@gmail.com ou au 06.59.44.05.61



Mes compétences :

Accompagnement

Animation

Assurance

Banque

Communication

Conception

Consulting

Consulting & Formation

Finance

Formation

Gestion de carrière

Ingénierie

Management

Organisation

Télécoms