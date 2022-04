Jessie AH-CHONG

Bonjour,



Diplômée de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts & Métiers en 2000, j'ai intégré la société IBM Global Services sur la région parisienne, où j'ai acquis une solide expérience professionnelle de 10 années.



J'ai développé mes compétences techniques dans les technologies de développements applicatifs Web (Java, C, SQL, Unix, etc.)

J'ai également managé une équipe comprenant 6 personnes, avec le respect des engagements (suivi des plannings et des livrables), l'animation et la supervision de mon équipe.

Puis j'ai développé mes compétences sur SAP, plus précisément sur le Portail SAP. J'ai participé activement à toutes les phases de mise en oeuvre du Portail SAP chez le client Véolia, en région parisienne.



Originaire de La Réunion, je m'y suis installée en juillet 2011.



J'ai intégré Canal Plus Réunion, au sein de son service informatique, en avril 2012.