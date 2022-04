Jessie CHONVILLE

Etudiante en Master 2 Création de Jeunes Entreprises Innovantes – Management de Projets Innovants à l’IAE de Montpellier et en Chargé d’Affaires et de Projets en NTIC à l’Ecole Supérieure de Commerce de Montpellier (spécialisation), je suis activement à la recherche d'un stage de fin d’études afin d’appliquer mes connaissances en milieu professionnel. Souhaitant travailler dans un secteur dynamique et motivant, j’envisage de terminer ma formation par un stage au sein d’une société dynamique de renommée grandissante voire internationale.



Apres avoir obtenue mon diplôme en Génie Biologique, Pharmaceutique, Alimentaire et Environnemental, j’ai décidé de poursuivre mes études dans le domaine entrepreneurial et managérial. Durant mes précédents stages, j’ai acquis un réel sens des responsabilités ainsi qu’une parfaite autonomie, qualités me permettront d’intégrer ce nouvel environnement de travail dans des conditions optimales. J’ai choisi de m’intéresser à l’innovation et à la création, outils indispensables à l’avancée de projets aujourd’hui, car je suis consciente de l’importance qu’a pris ce secteur d’activité dans notre société. J’ai également acquis une grande capacité d’adaptation, de communication et d’organisation grâce à mon expérience de représentant des élèves pendant près de 7 ans et mon implication dans une association humanitaire.



Mes compétences :

Management et gestion de projets

Entreprises innovantes

Création d'entreprise

Projets innovants

International