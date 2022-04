Jessie DAMAISIN

Notre vocation :

Proposer aux managers, dirigeants ou tous acteurs engagés, un ensemble d’outils et de méthodes de management sur mesure.



Nos 3 domaines d’intervention :

• Culture et stratégie des organisations

• Performance et cohésion d’équipe

• Développement des managers



Notre accompagnement :

Co construire auprès des organisations et de ses représentants engagés une réponse globale aux dynamiques complexes de changement ou de transformation.

Nos trois valeurs fondamentales :

Professionnalisme, intelligence collective et plaisir.



Mes compétences :

Gestion administrative

Communication

Trésorerie

Administration des ventes

Organisation d'évènements