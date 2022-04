Jessie DE TESSIERES

Née en 1989, j'ai poursuivi des études juridiques pendant 5 ans tout d'abord à l'université de Lyon III, puis à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne.



Mon cursus scientifique au lycée m'a permis d'acquérir un raisonnement logique et rigoureux.

Quant à ma formation juridique à l'université, elle m'a conféré les qualités rédactionnelles et de synthèse nécessaires à l'exercice de ma fonction, ainsi que des connaissances approfondies dans le domaine du droit social.



Dynamique et motivée, je saurai être exigeante envers moi-même pour être à la hauteur des missions qui me sont confiées et les accomplir de façon professionnelle.







Mes compétences :

Banque

Droit

Droit social

Juridique

juriste

Juriste droit social

Ressources humaines