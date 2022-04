Jessie MALET

Formations de niveau III, II et I.



Très engagée dans le champ de la formation professionnelle et de l'action sociale.

Expérience des publics étrangers, de l'insertion des adultes, des addictions et de la protection de l'enfance.



Expérience en collectivité territoriale: Direction des concours.



- Compétences de management

Management d'équipe intervenant dans différents domaines et champs disciplinaires.

Appui au management. Accompagnement au changement.

Gestion de ressources humaines.

Responsable de la qualité.



- Compétences d'ingénierie de projet

Montage, planification, coordination, suivi et supervision de programmes de formation

Diagnostics, capitalisations et évaluations de projets

Conception d’outils et supports pédagogiques

Élaboration des référentiels et des outils de certification



- Compétences de développement

Développement de réseaux et animation du partenariat

Développement de l'offre de formation



Compétences de communication

Organisation et animation de séminaires et de congrès

Représentation de l'institution

Journalisme socio-juridique



- Compétences de gestion et d'organisation

Gestion administrative et budgétaire.

Bureautique : Word, Excell, Powerpoint, Open Office et connaissance de l’environnement Mac. PAO sous Publisher et Scribus.



- Expertises

Droit social, pénal, étrangers, et politiques sociales.

Thématiques Interculturelles et immigration

Analyse des pratiques.



Mes compétences :

Enseignement

Développement d'activités

Conception-rédaction

Aisance relationelle

Direction de projet

Encadrement

Management de la qualité

Développement des compétences