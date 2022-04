Jessie MARQUAT

Fortement concernée par les fonctions d’organisation et de systèmes d’information, profondément intéressée par les projets visant l’excellence, l’orientation des clients et le partenariat, mon attention se porte sur les enjeux ayant pour axes fondamentaux l’élaboration des objectifs stratégiques d'un programme, la coordination entre les actions d’évaluation des pratiques et les conseils, le maintien du système de management pour optimiser une offre de produits et de services innovante et performante. Amener les équipes à intégrer les exigences de la qualité dans leurs activités en privilégiant le dialogue et l’écoute, suscite par ailleurs ma réflexion puisqu’elle assure la pérennité de la relation avec les clients et garantit la compétitivité technique et économique sur le marché international.



Mes compétences :

Gestion de projet

fédérer

Adaptabilité

évaluer