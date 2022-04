Jeune modéliste créative, dynamique, curieuse et motivée, je recherche un premier contrat de travail ou bien un maître de stage pour licence pro en apprentissage. Forte d'un BTS mode et de 8 mois de stages et expériences professionnelles, je suis mobile géographiquement et souhaite m'installer sur Lyon et sa région pour commencer ma carrière. Dans l'attente de vous rencontrer, n'hésitez pas à me contacter au 06 71 49 84 74 / jessie.orgeret@gmail.com







Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Digitalisation

Prototypage

Gradation

Lectra

Cahier des charges

Modaris

Couture

Kaledo

Diamino

CAO

Moulage