Jessie XAVIER

Ayant effectuer de nombreux stages en entreprise tout au long de ma scolarité dans les domaines du secrétariat et de la comptabilité.

Ayant également de l'expérience à l'étranger (Irlande du Nord) dans la réception, la vente, et le service en restaurant.



Ma polyvalence et mes compétences sont je pense des atouts pour mon futur employeur.



Mes compétences :

Microsoft Office

Informatique

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel