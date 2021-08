Jessika Contenet, Art-thérapeute, médiateur artistique et coach de vie.

En profession libérale dans un cabinet à Tours nord au 2 bis avenue de la république 37100 Tours juste en face de l'arrêt de Tram "Christ Roi"

Mon site internet: https://palette-arth.fr



Lart-thérapie est une pratique visant à utiliser le potentiel d'expression artistique et de créativité dune personne à des fins psychothérapeutiques ou de développement personnel.



Le lâcher-prise, la réduction du stress, la gestion du quotidien, l'estime de soi sont des notions importantes à ne surtout pas négliger.



L'utilisation d'un outil artistique tiers permet une expression plus profonde et moins maitrisée de soi, amenant à une révélation et une découverte de ses propres maux, compétences, aspirations conscientes ou inconscientes enfouis derrière la façade sociétale que nous nous imposons.



Le déroulement des séances



Une séance de rencontre sera nécessaire afin de déterminer les modalités du suivi, le type de prise en charge (accompagnement thérapeutique ou développement personnel) ainsi que les objectifs de soin en lien avec les besoins de la personne.

Le déroulement dune séance d'art-thérapie varie en fonction de l'accompagnement, de la problématique de la personne et de l'outil artistique (médium) choisi.



Le matériel est intégralement fourni dans chacune des séances



