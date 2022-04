Jessika TOURNEUR

Dynamique, attentive et bonne communicante, j'ai 10 ans d'expérience dans la gestion d'études cliniques et observationnelles.

Actuellement un Master en Management des Industries Pharmaceutiques et Technologies Médicales à l'IAE de Lyon, j'ai avec un intérêt particulier pour la stratégie et l'économie de la Santé.

Je recherche un stage pour avril 2016.



Mes compétences :

Essais cliniques

Gestion de projet

Adaptabilité

Gestion budgétaire

Marketing

Stratégie d'entreprise

Communication culturelle

Recherche clinique

Innovation

Industrie pharmaceutique

Dispositifs médicaux

Audit qualité

Inspection

Étude de prix

R&D

Affaires réglementaires

Droit des affaires

Santé

Economie