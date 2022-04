Jessy ABÉLARD

Après avoir été commercial, puis manager durant plus de 10 ans au sein d'une entreprise, je souhaite maintenant me lancer dans un nouveau challenge et mettre à profit mon expérience au sein d'une nouvelle entreprise qui me permettra de réaliser de nouveaux challenges et de m' ouvrir à une nouvelle carrière.

Fort d’une expérience terrain auprès du particulier depuis 15 ans, j’ai acquis une grande maîtrise en tant que vendeur, recruteur, manageur, et formateur. Bénéficiant d'un excellent relationnel et d'une grande ouverture d'esprit, j' ai aussi su garder le goût de la réalisation de l'objectif.

Je me tiens à votre disposition pour réaliser les votres!







Mes compétences :

Gestion commerciale

Management d'équipe

Recrutement de commerciaux