Jessy AVRIL

Riche d'une expérience professionnelle variée, tant dans les secteurs juridiques et de la sécurité que de l'enseignement (École des Officiers de la Gendarmerie Nationale, chargé CEPOL d'enseignement vacataire à Paris 2 Assas antenne de Melun et CEPAG de Bordeaux), les différentes fonctions assumées en plus de 17ans de gendarmerie m'ont apportées une réelle plus value en terme de management d'équipe, direction de projet mais également une expertise dans le domaine judiciaire (droit pénal et procédure pénale) et dans la sécurité.

Actuellement officier professeur, adjoint au chef du département d'enseignement juridique à l’École des Officiers de la Gendarmerie Nationale, mobile à l'international et parlant anglais, formé aux missions civiles européennes (2015 - ESDC Bruxelles) et à l'intervention en terrain hostile (HEAT - 2015), je suis à l'écoute de toutes propositions entrant dans mes domaines de compétence, tant en France qu'à l'international.



Mes compétences :

Gestion de projet

Mind Mapping

Enseignement

Management