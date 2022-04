Jessy BERTRAND

Après une expérience réussie en tant que technicien au service client de Sogelink, je travaille en tant qu'animateur de formation au service formation de Sogelink.



J'ai réalisé mes études à l'Université de La Rochelle. Je suis diplômé d'un Master Professionnel de Géographie, spécialisé dans la géographie urbaine.



J'ai travaillé au sein de la DREAL Poitou-Charentes à l'élaboration d'une étude sur les formes urbaines. Ce travail m'a permis d'acquérir les compétences suivantes :

- Mise en place d'indicateurs d'analyse et d'évolution

- Cartographier des données statistiques

- Connaissance des relations entre l'administration et les collectivités locales

- Présentation des objectifs, résultats et limites en réunion.



Cette étude m'a permis d'appliquer les connaissances acquises à l'Université dans les domaines suivants :

- environnement urbain littoral, acteurs et enjeux

- évolution de l'état de l'environnement et des politiques de gestion

- géostatistique et géomatique

- gestion de projet

- analyse et gestion des usages touristiques du littoral



Je cherche à obtenir une expérience professionnelle dans le domaine de l'aménagement du territoire au sein de collectivités locales ou bureau d'étude.



Merci de l'intérêt que vous portez à mon profil.



Mes compétences :

Diagnostic de territoire

Développement durable

Gestion de projet

Environnement

Aménagement du territoire