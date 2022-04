Jessy BOUDIN

Noctaupüs! est designer graphique basé à Lille. Fort d'une expérience de freelance depuis plus de 5 ans, je vous propose une conception à 360°. Esthète, curieux et soucieux du détail, je crée des identité visuelle, des créations graphique, des imprimés et des sites web. Je sais parfaitement m'adapter parfaitement aux exigences de sociétés de plus ou moins grande taille.



Je suis impatient de lire vos projets de refonte ou de création de logotype, de support de communication ou pour toutes autres demandes :

-- > contact@noctaupüs.com



Me suivre sur Behance, Issuu, Vimeo, Facebook, Instagram pour découvrir mes dernières réalisations

--> @noctaupus



Mes compétences :

Editorial design

Illustration vectorielle

Branding

Modélisation 3d

Motion design

Intégration web

Storyboards

Stop Motion Animation

PRINT

Logo design

Cascading Style Sheets

CINEMA 4D

AutoDesk

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe After Effects

Adobe Acrobat

ART

3D Studio Max

Motion

Html5/css3