Jessy BOURRE

Je m'appelle jessy, j'ai 29 ans, j'habite dans la région parisienne et je suis à la recherche d'un emploi dans l'automatisme étant diplômé dans ce secteur.



Mes compétences :

Creer plan electrique ( domestique, tertiaire, ind

Pose appareillage, cablage tableau electrique

Respect norme NF-C15100 et 18510

Maintenance electrique (domestique, tertiaire, ind

Création de réseau de communication industrielle

Création programme sur des logiciel de supervision

Microsoft Office

Turbo C

Codegear

Packet tracer

SIMATIC WinCC flexible

Unity pro

Intouch

Vijeo designer

Code block

PL7 Pro

Step7