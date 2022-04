Jessy COUSSEAU

Concevoir, mettre en oeuvre et coordonner la réalisation d'un processus de communication font partie de mes compétences alors n'hésitez plus faites-moi signe !



Le graphiste est à l'intermédiaire de la communication et de la compréhension. Chaque entreprise a une vision, une mission, des valeurs et une personnalité différentes il s'agit pour moi de traduire au premier coup d'oeil grâce aux rapports entre texte et image et/ou image et image les valeurs de celle-ci. Les lettres (signes typographiques) associées représentent des sons et il est étonnant et enrichissant de les manipuler pour mieux les révéler.



J'évolue dans un monde de signes et d'images qui traduisent des concepts, des idées et dont la manipulation n'a pas de limites.



Mes compétences :

Adobe Illustrator CS6

Adobe Flash

Microsoft Excel

Adobe Dreamweaver

Adobe InDesign CS6

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Adobe Photoshop CS6

Adobe Acrobat