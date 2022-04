Jessy FRANCON

4 ans d'expérience dans le domaine de la transaction et de la location immobilière.

Durant ces années j'ai eu la chance d'être polyvalente car en plus de gérer ma recherche de mandat, mes visites, mes ventes et mes locations, je participai à la mise en avant de la vitrine, la rédaction des publicités sur les différents supports, l'accueil physique et téléphonique ainsi que la gestion des dossiers en collaboration avec mon ancienne collègue du pôle gestion locative.

De nature, sérieuse et dynamique, je souhaite retrouver rapidement un emploi dans lequel je puisse m'épanouir et envisager une collaboration sur du long terme.

Je suis à l'écoute de toutes opportunités dans différents domaines.



Mes compétences :

Participation active au développement du CA

Accueil, vente, encaissement et prise de congé

Merchandising

Pack office

Vitrine

Planning réalisé, analyse des résultats