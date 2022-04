Jessy GAZARD-POSSET

Souriante, sociable et dynamique j'apprécie le contact humain.

J'ai pu durant mes nombreuses années d'alternance acquérir de nombreuses compétences dans la Qualité système et produit, ainsi qu'en Sécurité et en Environnement.

Ouverte, je sais m'adapter à tout environnement de travail et secteur d'activité.

Après 5 années dans secteur automobile, j'ai décidé de reprendre mes études afin d'affiner mes connaissance en Management c'est pourquoi actuellement je suis en poste en tant qu'Apprentie Chargée Qualité au sein de BMI SYSTEM pour préparer un Mastère spécialisé en Management QSE (Bac +6).

J'espère fortement que cette formation me donnera les billes nécessaire pour mes futurs postes.