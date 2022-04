Jessy MARTIN

Je vous souhaite la bienvenue sur mon profil !



Actuellement diplômé d'une Licence Professionnelle Génie civil et construction - Energies et Confort à l'IUT Robert Schuman d'illkirch-Graffenstaden, je travaille aujourd'hui en tant que Technico-commercial sédentaire au sein des services Techni-Pompe Énergie (TPE) & Chauffage chez Siehr à Strasbourg.

Je cherche donc dès à présent à établir de nouveaux contacts professionnels.



Bonne visite à vous !



Mes compétences :

Organisation du travail

RDM6

AutoCAD

Relationnel

Alcyone, Pléiade & Comfie

Rigueur

AS 400