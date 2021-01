Jessy MARTIN

Créatif et autodidacte passionné par le contenu de marque, aujourd'hui social média manager d'HEYME, j'adore accompagner le développement de nouveaux projets ambitieux et innovants !



Parallèlement à mon activité salariale, je reste disponible pour fournir mes conseils aux entreprises, aux indépendants ou aux associations. Mes champs d'expertises principaux sont les suivants :



social média marketing et community management

création de contenu pour les réseaux sociaux

création et gestion de campagnes publicitaires Facebook et Instagram



Un projet, une idée ? Contactez-moi !