Jessy MASALSKI

Ingénieur Généraliste à l'issue d'une formation continue faite à l'ICAM Lille, je souhaite valoriser mes 15 années d'expérience professionnelle dans le domaine de l'électricité et de l'automatisme ainsi que ma nouvelle qualification. À l'écoute du marché



Mes compétences :

 Etudes et conception des installations BT / HTA

Automates programmables

AutoCAD

See Electrical Expert

Rédaction de cahiers des charges

Gestion de sous-traitants

Suivi de chantier

Essais et mise en service

Consultation et choix de sous-traitants