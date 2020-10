Quentin GELENNE

Un projet en automatisme industriel ?

Une idée à mettre sur papier ?

Un souci vous bloque ?



de l'étude à la réalisation et jusqu'au dépannage, je mets mes compétences à votre service.



15 ans d'expérience en automatisme industriel.



Automates industriels : SIEMENS (S5 et S7, step7, WinCC, TIA portal) SCHNEIDER (PL7pro, Tsx47, premium, Concept)

Interfaces homme machines : eWON, Proface GPpro, Magelis

Paramétrage de relais de protection SEPAM

Administration réseau pour architecture automate (mise en réseau, prise en main à distance)

Dépannages électriques et automatisme (pannes sur armoire et cartes automate)



Mes compétences :

Ingénieur

Automation

Agroalimentaire

Automatismes industriels

Energies renouvelables