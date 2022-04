Jessy MAURÉ

Directrice qualité chez Ansamble, restauration collective et services, j’encadre une équipe de 13 personnes et gère les projets en lien avec l’hygiène, la santé/sécurité au travail et l’environnement. Je suis membre du comité de direction depuis 3 ans.



Je conçois, anime et pilote le système de management HSE sur 500 restaurants et 12 unités de production de repas en liaison froide. Je gère les alertes sanitaires et réclamations clients en lien avec la consommation des plats servis sur nos restaurants. Je coordonne les communications de crise auprès des autorités sanitaires, clients signataires et consommateurs. Je realise les expertises techniques HSE et conseille nos clients dans les projets de rénovation, construction ou modification d'activité sur leurs restaurants. Depuis 2001 au service qualité j’ai toujours occupé des fonctions très opérationnelles, sillonnant les territoires pour auditer, former les équipes et rencontrer les clients ; côtoyant les acteurs de la vie locale du secteur public ou privé.



Faisant preuve d’autonomie, d’organisation et de rigueur, je pilote dans l’entreprise les innovations techniques et les projets strategiques avec une equipe d'experts HSE basés sur les Directions Regionales. Je conduis le changement au sein de mon équipe selon le principe de l’amélioration continue, afin d’optimiser et adapter en permanence nos organisations, nos outils et nos méthodes de travail aux évolutions de l’entreprise.



Mes compétences :

Gestion de projets

Management de la qualité

Management d'équipe

Formatrice Sécurité alimentaire