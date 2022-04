Je suis principalement décrit comme persévérant, rigoureux et ayant une bonne capacité d'adaptation. Je totalise une durée de 13 mois dans l'industrie pétrolière grâce à des stages que j'ai eu à effectuer au sein de Shell-Gabon où, j'ai particulièrement travaillé sur les systèmes de comptage des hydrocarbures ( huile et gaz)



Mes compétences :

Comtage et allocation des hydrocarbures

Interprétation d'un process de production

Maîtrise des concepts de hydraulique et de mécaniq