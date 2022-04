Jessy NIANG

Actuellement en licence droit de l'immobilier à l'ESI (en collaboration avec l'université de Perpignan), j'occupe un poste d'apprenti gestionnaire de copropriété au sein du service immobilier aux particuliers chez Nexity depuis 2012.



En septembre 2014, ayant obtenu le BTS des Professions Immobilières et fort de deux années d'expérience en tant qu'alternant, je décide de continuer avec un licence Droit de l'Immobilier dispensée par l'ESI, école de la FNAIM première organisation professionnel de l'immobilier.



L'immobilier est un domaine en perpétuel développement et présentant une multitude de secteur présentant des particularités spécifiques.

Ma formation professionnelle en gestion de copropriété chez Nexity m'a permis d'être en relation avec différents métiers du secteur (Promotion, Gestion de bien, Agent immobilier) et d’acquérir de l'autonomie dans mon travail, ce qui enrichi mon intérêt pour l'immobilier.





Mes compétences :

Gestion de copropriété