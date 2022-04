Jessy RENOIR

Etant souriante, motivée, dynamique et habituée au sens du contact grâce à mon parcourent professionnelles, j’ai appris à être à l’écoute. Mes expériences ont eu pour effet de développer mon sens relationnel, mon goût du travail en équipe ainsi que mon sens de l’organisation, qualités essentielles pour ce poste.



Mes compétences :

Enquête mystère / Sondage

Gestion de la relation client

Appels sortants

Suivi commercial et administratif

Gestion agenda

Gestion portefeuille client

Appels d'offres

Accueil physique et téléphonique

Prise de rendez vous

Ventes additionnelles

Supports de communication

Saisie des commandes / devis

Vente B2B