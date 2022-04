Jessica SANSON

Créatrice de la société CHRONO ASSISTANTE en 2011, j'ai développé une gamme de services administratifs supports aux entreprises et plus précisement aux Chefs d'Entreprises. Ces derniers sous traitent auprès de notre cabinet la gestion adminstrative, sociale et commerciale de leur entreprise. Ainsi ils se recentrent sur les enjeux liés à leurs Métiers !



Dans un contexte de plus en plus concurentiel, la maîtrise des budgets est de plus en plus un levier important pour le chef d'entreprise. Nos solutions proposent des solutions clés en mains et pour un budget validé au préalable.



Notre devise : adoptez une solution pratique, innovante et maitrisée !