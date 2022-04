Jessica SANSON

Salariée depuis plusieurs années, j'ai intégré en parallèle le Master Psychologie Sociale du Travail et Ressources Humaines de l'Université Paris 8 en enseignement à distance. J'ai validé l'année dernière les modules théoriques, il me reste donc à mettre à profit cette formation dans le cadre d'un stage. Je suis particulièrement sensible aux actions s'engageant dans le Plan Régional Santé Travail 2016-2020. En effet, j’aimerai cibler ma recherche sur la prévention primaire et la qualité de vie au travail, thématique majeure du PRST. je saurai apporter ma contribution dans toute entreprise orientée en ce sens par mes connaissances acquises lors de mon année de Master 1 et par mon expérience du monde du travail. Je suis disponible dès à présent.