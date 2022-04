Jennifer BACHELIER

Souhaitant reprendre mon parcours professionnel en main, j'ai effectué une formation et obtenu un Titre ASCA (Assistante comptable et administrative). Puis j'ai continué sur un visa paye, validé par l'UCP2.

Je cherche aujourd'hui à approfondir mes compétences via un BTS gestion PME PMI.

Un contrat en alternance me permettra d'évoluer dans mon domaine et de collaborer avec une entreprise dynamique.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Sage

Ciel Compta

gestion de la trésorerie et des frais généraux

comptabilité analytique

paie

gestion planing

CIEL

EXEL