Jessy SCHMIT

Apres plusieurs annee en tant que vendeur et responsable commercial me voila co gerant d' une societe dans le secteur du batiment plus particulierement dans le secteur de la fermeture :

- fenetres Pvc Bois Aluminium

- volets battants et roulants

- portes de garage

- portail

- stores

- garde corps

- veranda rideaux

Jeune entreprise dans ce secteur creer depuis le 3 janvier 2007

Nos principes Travail soigné

Respect des delais

Produits de qualite

En 2013 construction d'un batiment avec bureau show room de 420 m et stockage de 500 m



Mes compétences :

gestion du personnel