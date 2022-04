Jessy SERVANT

RECHERCHE POSTE EN TECHNICO COMMERCIAL ITINERANT



C'est dans le domaine de la biologie que j'évolue aujourd'hui.



Formé à l'ESTBA, j'ai appris le métier de technicien de laboratoire (bactériologie, hématologie, immunologie, biochimie, anatomo-cytopathologie), j'ai ensuite intégré l'Université de Poitiers dans le cadre d'une Licence professionnelle Technico commercial.



Cela me permet de combiner mes compétences scientifiques et commerciales (commerce, marketing B-to-B, communication, négociation) et de proposer des solutions aux professionnels de santé : centres hospitaliers et laboratoires de biologie médicale.



Pour toute information, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Vente