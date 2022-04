Jessy THIELLEUX

Bonjour, je m'appelle jessy, comme vous avez pu le constater, j'ai quelques années d'expérience dans le domaine de l'animation (environ 3 années) mais aussi de gérance de club, de montage de projet... j'ai mon permis B et EB. Ajouter à cela mon permis fluviale et cotier.



J'ai également travailler en club tel que l'aérobic, le tennis, le kayak...



Je souhaite mettre à profil mon savoir et mes compétences pour faire évoluer et permettre l'épanouissement des pratiquants par l'intermédiaire d'activités physiques.