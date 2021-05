Jessy VAUZELLE

Après 8 années détudes en arts appliqués puis en design visuel, jai lancé mon entreprise individuelle, KALEINOOSCOP, en 2011. Jaccompagne les acteurs du bien-être, de la spiritualité, des arts martiaux, de lenvironnement, dans la création ou la refonte de leur identité visuelle, leur site vitrine et la mise en page de leurs supports de communication. Jaide également les auteurs et les photographes à mettre en page leurs ouvrages.



En complément de mon activité de graphiste, mon envie de transmettre mes connaissances ma permis de mettre en place un atelier dinitiation aux outils graphiques, à lUniversité dAuvergne, au sein du Master Monde Contemporain.



Jai reçu mon premier shiatsu de manière fortuite en 2007, en remerciement dun travail de stagiaire en webdesign. Un moment déclencheur de reconnexion à soi, à la santé, et petit à petit aux arts martiaux. Les expériences de vie, mon besoin dapprendre et dexplorer lêtre humain mont finalement propulsé à mon tour sur la voie du shiatsu sincère, avec deux premières années de formation en Sei Shiatsu Do auprès de Chrystèle Gauthier, école TAO SHIATSU à Clermont-Ferrand puis les deux suivantes à lEST PARIS auprès de Bernard Bouheret.