Jessy VIGNOLLE

Actuellement en fin de formation de Gestion de projet et de Marketing digital, je travaille en tant qu’auto entrepreneur depuis un moment. Initialement diplômée d’un M2 d’ingénierie artistique et d’administration culturelle, j’œuvre sur divers axes : direction artistique, suivi de projet, communication multi-canal et relation presse, auprès d’artistes et d’entreprises plus variées (Servat (aéronautique), Stella Tour (transport de personnes)).

J'aimerais à présent intégrer une entreprise tournée vers le digital, l'Ux, le content marketing et son aspect éditorial... Beaucoup de choses intéressantes à explorer!



Mes compétences :

Adobe InDesign

Travail d'équipe

Correction orthographique

Adobe Photoshop

Normes rédactionnelles