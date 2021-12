Jessyca RODRIGUEZ

Compétences:

- Conception de produit dans son ensemble : hiérarchisation des informations, analyse du contexte, création, conception de maquette, prototype, conception 3D, infographie, relation client, marketing produits.

- Maîtrise des techniques graphiques: roughs, sketches rapides, dessins, retouches photos, dessins graphiques.

- Connaissance des plastiques et techniques de fabrication : soufflage, injection, thermophormage, extrusion ...

-Connaissance dans le milieu textile : matières, assemblages, patronage .



Informatiques Pc et Mac Photoshop; Illustrator;Indesign; Dreamweaver; Rhinocéros; Solidworks; Catia v 5



Langues: Anglais Espagnol (parlé et écrit)



