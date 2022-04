Jessyn KATCHERA

Actuellement au BCG



4 ans d'expérience en conseil en stratégie chez Oliver Wyman et BCG

1.5 ans d'expérience en salle de marché (sales fixed income et structureur actions / fonds)



Exposition à l'international en particulier : Royaume-Uni, Irlande, Luxembourg



20+ missions de conseil sur une large variété de sujets incluant

- Stratégie de croissance : stratégie et organisation sur le digital, efficacité des forces de vente, lancement d'un nouveau produit, étude consommateurs, due diligence...

- Grands programmes de transformation : repositionnement stratégique post-crise, réduction de coûts, transformation IT, industrialisation et revue du TOM...

- Lean Management et projets de réorganisation

- Autres : modélisation financière, impacts réglementaires, benchmarking...



Rôle d'encadrement sur plusieurs missions

- 1 à 3 collaborateurs lors de certains projets

- 10+ opérationnels client lors d'une mission lean (mise en place des kaizen)



Contribution active à la vie de l'entreprise, en particulier au lancement d'un événement de recrutement à NYC, à la création d'un cours à HEC et à l'animation d'un module de formation interne



Pour plus d'informations : fr.linkedin.com/in/jessynkatchera



Mes compétences :

Vente

Conseil

Assurance

Finance de marché

Finance

Management

Banque