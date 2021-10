Jester LEDESMA

Après 13 ans dans le domaine de lalimentaire dont les 3 dernières à la Grande Épicerie de

Paris du groupe LVMH, jai acquis de nombreuses capacités dont celle de transmettre le goût du travail et du terrain aux équipes.

Ma disponibilité ainsi que mon habilité à animer des équipes transverses mont permises dassurer pleinement mes tâches de Responsable de Vente. Grâce à lexcellence de la Grande Epicerie de Paris concernant le service- client, jai pu me concentrer sur le point le plus important de la relation commerciale : le client.

Je souhaite désormais étendre mon expérience et mon savoir-faire au service du prêt-à- porter.