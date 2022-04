Jésus DA SILVA

Plus de 5 ans d’expérience dans l’évènementiel



Gestion budgétaire - Mise en place et coordination des bases de données - Coordination et recrutement des équipes - Négociation et coordination des prestataires - Coordination signalétiques.



Régis Opérationnel d’évènement:

- Convention Nationale CENTURY 21- Agence With-UP

- Energy Games EDF la Finale - Agence Auditoire

- Changemakers Campus - Agence Vinca Major

- Défilés prêt à porter: Paul & Joe 2014 et Keny west 2012 - Agence OBO...





Mes compétences :

Anticiper

Contrôler

Négocier

Organiser

Planifier

Gestion de projet

Communication

Négociation

Internet

Marketing