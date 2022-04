Jesus HUARCAYA

Ingénieur génie civil dans mon Pays, le Pérou, j’ai eu la chance d’obtenir une bourse d’études pour suivre une spécialisation en France pendant 2 ans. Dans la continuité de mon projet professionnel, j'ai décidé de suivre le parcours "Ingénierie de projet" de l'université de Bordeaux I. J'ai choisi d'approfondir dans le cadre de ma dernière année la conduite de travaux. Suite à cette formation complémentaire, j’ai pu travailler dans la rénovation et restructuration des hôtels et médiathèques en France (montage des murs préfabriqués et toits métalliques).

De retour au Pérou, j’ai eu l’opportunité de devenir ingénieur études de prix dans le secteur minier (ouvrage génie civil, pour l’exploitation des minéraux). Les travaux avec l’ingénierie complexe dans ces secteurs m’ont permis d’acquérir des compétences supplémentaires, à me surpasser et à m’épanouir. Mon équipe a remporté 3 projets à 30 M$ environs de budget. Pour des raisons familiales, j’ai déménagé en Italie, où j’ai travaillé dans l’ingénierie et la gestion de projet dans le secteur de télécommunications.

Actuellement, je suis en recherche d’emploi, je suis mobile sur toute la France.



Mes compétences :

Étude de prix

Contrôle de gestion

Contrôle des coûts

Communication

Capacidad de organización, rigurosidad y disciplin

Microsoft Project

Management