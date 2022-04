Je suis konan jésus ingénieur informaticien en Maintenance et réseau informatique de formation a IPMC AU GHANA. j'ais déjà une année d’expérience en maintenance et support informatique.j'ais effectué des stages à unilever côte d'ivoire, Citibank côte d'ivoire et CIS côte d'ivoire présentement je suis à hyper Access Systems. j'ais une bonne connaissance en maintenance et support informatique .



Mes compétences :

Support informatique

Maintenance informatique