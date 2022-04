Jesus MARTÍNEZ PÉREZ

J'ai une formation initiale en arts graphiques, a laquelle s'ajoute une formation supérieure en sciences de la communication, marketing et publicité qui me permet de faire mes propres réalisations dessinées et de mener un projet de A à Z. Mon expérience de plus de 10 ans dans différentes fonctions m'a permis de développer l'éventail de possibilités en matière de communication.

Issu du milieu sportif, j'ai à cœur le travail en équipe, car chaque point de vue peut apporter une amélioration au travail.



Mes compétences :

Graphisme

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Design graphique

Photographie

Publicité

Adobe Photoshop

Illustration