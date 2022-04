Jesuvit AWOUNOU

Je suis un jeune homme très motivé et surtout professionnellement ambitieux.



En effet je suis un futur étudiant,dès la rentrée scolaire prochaine, en Licence professionnelle Gestion des Ressources Humaines, titulaire d'un DUT en Management des Ressources Humaines, d'un DEUG en Administration Economique et Sociale et d'un Bac ES.



Par ailleurs,je suis sérieux dans ma vie de tous les jours,et bien sûr sérieux dans tous mes projets professionnels.Je suis très simple,aimable,avec un véritable sens d'initiative et relationnel.



En outre,je cherche à nouer de très bonnes relations professionnelles,et profite pour annoncer que je recherche d'ailleurs un contrat de professionnalisation en tant que Assistant RH en vue de ma formation prochaine.



Abordez-moi pour faire connaissance.



Mes compétences :

Administration

Aptitude relationnelle

Commerciale

Comptabilité

dynamique

Dynamique commerciale

Informatique

Maitrise de l'outil informatique

Maîtrise de l’outil informatique

Management

Management des Ressources humaines

Outil informatique

Ressources humaines

Microsoft Office

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel