Jeune dame dynamique,prompte à relever les défis à elle confier, très bon sens organisationnel et relationnel,bon esprit d'analyse. je suis actuellement à la recherche d'un emploi



Mes compétences :

- Diagnostic financier

- Comptabilité des sociétés

- Finance d’entreprise - Audit et contrôle de gest

- Evaluation d’entreprise

- Elaboration du budget de trésorerie. - Elaborati

- Gestion de la trésorerie

et Fiscalité - Analyse des décisions financière

- Montage DSF