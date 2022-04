Jeune Chambre économique DE BORDEAUX

Notre objectif : offrir aux jeunes des opportunités de développement en leur donnant la capacité de créer des changements positifs sur leur territoire.



* Vous avez entre 18 et 40 ans ?

* Vous êtes sensibles aux événements dans votre région et au-delà ?

* Vous souhaitez vous investir dans des actions sur Bordeaux Métropole ?

* Vous souhaitez intégrer un groupe de jeunes, dynamiques en vous investissant sur des projets économiques vous permettant de connaitre le tissu économique local et ses enjeux ?

* Vous souhaitez développer votre réseau ?

* Vous souhaitez vous former et développer vos compétences par et dans l'action ?



Rejoignez-nous en nous envoyant un mail !!! jceb.presidence@gmail.com



Reconnue d'utilité publique depuis 1976, la Jeune Chambre Economique est à l’origine d’actions innovantes qui ont été transmises pour être pérennisées. Par exemples : le n° d’appel 18, les containers de récupération du verre, les rues piétonnes…



Les membres, hommes et femmes âgés de 18 à 40 ans, portés par des valeurs communes, créent des projets innovants dans divers domaines : économique, social, culturel, environnemental,…



Notre méthodologie de gestion de projet, nos formations et nos actions contribuent au développement personnel et professionnel des membres par la prise de responsabilités.



L’engagement, l’esprit d’équipe, l’envie d’entreprendre, la convivialité, sont autant de valeurs qui feront peut-être écho en vous !?



Marie Amandine BRANA

Présidente 2016 de la Jeune Chambre Economique de BORDEAUX

Tel : 06.61.21.92.90





