Bienvenue sur le profil de la Jeune Chambre Economique de Chartres et sa région,



Offrir des opportunités aux jeunes de 18 à 40 ans est la mission de notre mouvement et sera mis à

l’honneur cette année !



En effet, 2016 est l'année de nouvelles opportunités qui s’offrent à nous : développer notre réseau, être à l’écoute de notre territoire, répondre à une problématique avec une action innovante et impactante, développer nos compétences, échanger et transmettre.



C’est ainsi que nous développerons les synergies pour un impact durable pour notre JCEL, notre communauté et notre développement personnel !



Si vous aussi, vous souhaitez être acteur de changement, alors rejoignez-nous pour vous investir pour votre cité !





Contact : chartres@jcef.asso.fr



Au plaisir de vous retrouver pour partager notre enthousiasme lors de nos nombreuses actions,



Julie BOUVIER

Présidente 2016



