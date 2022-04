Jeune Chambre Economique D'AGEN

Notre objectif : offrir aux jeunes des opportunités de développement en leur donnant la capacité de créer des changements positifs.



* Vous êtes sensibles aux événements dans votre région et au-delà...

* Vous souhaitez être utiles à la Cité et vous avez des idées d’action...

* Vous cherchez un groupe entreprenant dans l’esprit citoyen...

* Vous désirez recevoir une formation complémentaire pour la prise de responsabilité dans l’action...

* Vous avez envie d’intégrer un groupe convivial et dynamique...

* Vous avez entre 18 et 40 ans...



Rejoignez-nous à la JCE d'Agen!!!



Il s’agit d’une association pas comme les autres. Elle fait partie des rares associations reconnue d’utilité publique (depuis 1976). Elle est à l’origine d’actions innovantes qui ont été transmises pour être pérennisées. Par exemples : le n° d’appel 18, les containers de récupération du verre, les rues piétonnes…



Les membres, hommes et femmes âgés de 18 à 40 ans, portés par des valeurs communes, créés des projets innovants dans divers domaines : économique, social, culturel, environnemental,…



Cette démarche citoyenne leur offre les opportunités de développement pour créer des changements positifs. Notre méthodologie de gestion de projet, nos formations et nos actions contribuent au développement personnel et professionnel par la prise de responsabilités. C’est donc une chance.



L’engagement, l’esprit d’équipe, l’envie d’entreprendre, la convivialité, sont autant de valeurs qui feront peut-être écho en vous !?



