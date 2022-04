Jeune Chambre Economique Française - Jci NANTES

Les membres de la JCE NANTES, citoyens âgés de 18 à 40 ans, s’investissent pour le bien de leur cité. Portés par des valeurs humanistes et apolitiques, ils proposent des solutions innovantes aux problèmes de la société : don d'organe (loi Cavaillet), N°18 -téléphone unique Pompier, rues piétonnes, participation à la construction du port autonome de Nantes St-Nazaire, Forum des associations, un parrain - un emploi, 44 produits made in L.A..... sont un panel d'actions créées par la JCE Nantes),



La JCE Nantes a été créée par un acteur nantais de premier plan en 1958 : Claude Decré.



Les projets en cours menés par la Jeune Chambre Économique de Nantes :

- 44 produits Made In Loire-Atlantique

- Naon’aide

- Parlem’entreprise

- MuscaDay

- Journée(s) du Patrimoine Industriel



Toutes les actions sont pensées, créées, véhiculées par les membres et observateurs de la JCE.

Nous sommes actuellement plus de 300 en Pays de la Loire, plus de 2000 en France et plus de 200 000 dans le monde.

La vie est faite d’engagements, le nôtre : faire progresser la société en progressant individuellement. Des centaines de personnalités publiques connues et reconnues ont fait leurs armes via la JCE.



Développez votre réseau, votre leadership et votre volonté de créer des changements positifs et durables en nous rejoignant.



AGENDA DE LA JCE NANTES

Les réunions d’accueil ont lieu de manière récurrente sur demande ou invitation.

Les projets en cours menés par la Jeune Chambre Économique de Nantes pour l'année 2015 :

- Destination Talents;

-Crèches Multilingues;

-Label Fiscal;





Voici nos coordonnées pour nous contacter :



Jeune Chambre Économique de Nantes

2 rue Meuris

44100 NANTES

E-mail : contact@jcenantes.fr

Téléphone : 02 40 73 85 44.



