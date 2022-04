Jeune Chambre Economique NANTES

La Jeune Chambre Economique de Nantes a été fondée en 1958 par Claude Decré. Elle compte à son actif des actions de qualité qui ont marqué la vie de notre cité. Composée d'une trentaine de membres et observateurs de professions différentes, c'est une association loi 1901, démocratique, indépendante, bénévole, apolitique et laïque.



Notre vocation est de permettre à chaque membre à travers les actions qu'il entreprend, d'accroître sa capacité individuelle à agir, ainsi que son leadership et sa compétence à conduire un projet utile pour la communauté.

Les actions menée ont pour but de créer des changements positifs dans différents domaines :

- aménager son territoire

- développer l'économie

- agir pour l'emploi

- préserver l'environnement



Mes compétences :

Management

Leadership

Gestion de projet