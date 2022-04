Jeune Guineen PATRIOTE

JGP (Jeune Guinéen Patriote)



Email: jeuneguineenpatriote@gmail.com

Skype: jeuneguineenpatriote



Fondateur du groupe Facebook

AJIG (Association des Jeunes Internautes Guinéens pour le développement)

Ensemble, développons notre Guinée Par la Formation et l'Education !

Téléphone Groupe AJIG: (+224) 68334797

Pour adhérer au groupe AJIG , cliquer sur le lien suivant: http://www.facebook.com/groups/ajig2011/



Administrateur de l'ESPACE DE LA VÉRITÉ EN RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Ensemble, développons notre Guinée par la VÉRITÉ.

Pour accéder à l'espace de la VÉRITÉ en Guinée, veuillez cliquer sur ce lien:

http://laveriteenguinee.blogspot.com/



Mon numéro perso: +224

Mon blog perso: http://jeuneguineenpatriote.blogspot.com/





Passionné des Télécoms et NTI, soucieux de voir la couleur du changement dans mon pays la Guinée, voulant avec fierté participer à sa mise en relief, je mets toute mon énergie et ma détermination au service de mon cher pays pour échanger et partager avec les bonnes volontés œuvrant ou voulant œuvrer dans le même sens.



Internet n'ayant pas de frontière, je crois que ce groupe AJIG pourra toucher un maximum de jeunes guinéens!

Nous, jeunes guinéens, étant caractérisée par une mauvaise formation, je me dis qu'à travers l'AJIG, nous pourrions mettre en place une plateforme de partages de supports de cours, de formation, d'expérience dans divers métiers et secteurs d’activités, d'informations sur les systèmes éducatifs d'autres pays. Certains parmi nous qui ont eu la chance d'aller étudier ailleurs pourraient mettre à la disposition du groupe des fichiers électroniques ou des portails web d'apprentissage à distance ou un accès intranet aux serveurs de fichiers de leur universités et instituts de formation. Ceux qui ont des compétences en développement d'applications webs, peuvent nous déployer des outils de travail collaboratifs, de formation à distance, de messagerie instantanée avancée, etc...

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues!



Mes compétences :

Gouvernance

Informatique

NTIC

Télécommunication

Télécoms